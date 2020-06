Violeta Alexandru. Adică ce? Doamna aceasta nu este ministru. Ce daca e la Munca și Protecție Sociala? Sa-mi arate și mie cineva cine mai muncește astazi in Romania. Și mai ales ce. Protecție Sociala? Nu știu ce inseamna. Daca e sa pui in valoare datele furnizate de Institutul Național de Statistica nu o vad in clar pe doamna Violeta. […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar date oficiale care arata adevaratele efecte ale pandemiei. Salariul mediu in Romania a scazut, anunța INS.Castigul salarial mediu nominal brut in luna aprilie a fost de 5.201 lei, cu 185 lei (-3,4%) mai mic decat in luna martie 2020, in timp ce castigul salarial mediu nominal net a fost…

- "Prima obligatie nu e sa-ti cumperi voturi cu banii bugetarilor. Daca Citu a imprumutat azi 3,2 miliarde de euro ca sa ii dea la pensii si la alocatii sa stiti ca e un criminal. Banii vor trebui platiti inapoi", a declarat Traian Basescu, la Romania TV. Intrebat de jurnalistul Victor Ciutacu…

- Situatia romanilor care au plecat la munca in strainatate, analizata Situatia românilor care au plecat la munca în strainatate, în perioada starii de urgența, a fost analizata luni de comisiile de specialitate reunite din Senat. Au dat explicații ministrul muncii și cel de…

- Doamna ministru Violeta Alexandru ne spune ca a primit niște telefoane de la ”cateva persoane” care i-au spus ca asociaza munca cu EA. Gand de ministru. Penibil, dincolo de cacofonie. Un gen de ” Lauda-ma, gura, ca ti-oi da friptura!”. Nimic despre realizarile pentru salariații de la stat și de la…

- Turistii nerezidenti sositi in Romania in interes de afaceri au cheltuit, anul trecut, 3,963 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Afacerile (inclusiv participarea la congrese, conferinte, cursuri, targuri si expozitii) au reprezentat principalul…