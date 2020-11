Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii: Firmele cu peste 50 de angajati trebuie sa isi reorganizeze programul de lucru, pentru a evita aglomerarea spațiilor de lucru Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri, ca angajatorii cu peste 50 de angajati trebuie sa organizeze echipa de lucru astfel incat o parte sa…

- Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii a declansat luni o greva japoneza, acuzand lipsa dialogului cu ministrul de resort si denigrarile angajatilor venite din partea ministrului Violeta Alexandru. Pe de al...

- Premiera in Romania: contractele de munca vor putea fi semnate electronic. Actul normativ pentru digitalizarea relatiilor de munca, ce reglementeaza și munca de acasa Ministerul Muncii anunța un Ministerul Muncii a finalizat actul normativ privind digitalizarea relatiilor de munca, care introduce semnatura…

- Violeta Alexandru susține ca se fac eforturi uriașe pentru soluționarea dosarelor de pensii comunitare cu termene foarte intarziate. „Am recunoscut ca am urmarit, nu cu atenție ci chiar cu incapațanare, evoluția soluționarii dosarelor de pensii comunitare cu termene foarte intarziate. Ne apropiem de…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a efectuat vineri o vizita de lucru in județul Hunedoara, la invitația senatorului PNL de Hunedoara Carmen Harau și a deputatului Lucian Heiuș, președintele PNL Hunedoara. Intr-un adevarat tur de forța, ministrul Violeta Alexandru a vizitat, in prima parte…

- Violeta Alexandru a anunțat ca, intr-o vizita de lucru efectuata la ITM Neamț, a gasit birourile goale. Nu este pentru prima data cand ministrul Muncii s-a lovit de o astfel de situație in țara. Pe 11 august, Violeta Alexandru a gasit aceeași situație, dar in Argeș."Fiind in Piatra Neamț, am mers sa…

- Intr-o postare pe facebook, Violeta Alexandru le cere șefilor de la Casele de pensii sa interacționeze direct cu cetațenii și sa ii indrume. Totoata, aceasta a subliniat faptul ca se poate simți o rezistnța la schimbare, iar valorile vechi continua sa fie menținute in aceste instituții. ”Le cer șefilor…

- AN SCOLAR 2020-2021. "O noua masura adoptata in sedinta de ieri a Guvernului se refera la inceperea anului scolar. Noua masura se adreseaza parintilor care sunt nevoiti sa ramana acasa cu copii pana in 12 ani. E o masura similara celei din perioada starii de urgenta. Doar un singur parinte poate…