- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza…

- Peste 300 de palestinieni si cel putin 16 agenti de politie israelieni au fost raniti, luni dimineata, in noi confruntari produse in centrul vechi al orasului Ierusalim, informeaza cotidianul Times of Israel. Filiala palestiniana a Semilunei Rosii a anuntat ca 305 persoane au fost ranite in…

- Atenție domnilor politicieni pana unde puteți intinde coarda. Columbienii sunt in strada de cateva zile ca sa conteste reforma fiscala a guvernului de dreapta. Manifestațiile au degenerat in confruntari violente cu poliția și pana acum sunt zeci de raniți și 17 morți.

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Violentele au izbucnit in zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim,…

- Violențele intre cele doua foste republici sovietice au fost declansate miercuri, dupa instalarea unei camere de supraveghere de catre tadjici. Granicerii kirgizi de langa satul Kok-Tash au cerut oprirea acestei lucrari, apoi localnici din ambele tari s-au implicat aruncand pietre.O zi mai tarziu au…

- Localnicii din Telciu s-au revoltat dupa ce au primit facturi la apa și canalizare prea mari. Aceștia au cerut ieșirea comunei din ADI Apa Canal și refuzau sa incheie contracte cu Aquabis. Au avut termen pana la 1 aprilie sa decida ce fac. „Inca suntem in faza de discuții”, a explicat directorul Aquabis,…

- In ultimele saptamani au fost inregistrate mai multe zboruri catre cel mai mare aeroport din Israel, Ben Gurion, din Tel Aviv, unde cetațenii israelieni din strainatate coborau doar pentru a primi doza de vaccin anti-COVID, arata publicatia locala Globes , care sustine ca mii de israelieni s-au vaccinat…