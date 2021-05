Violențele dintre israelieni și palestinieni continuă Mai multe aeronave israeliene au bombardat sambata obiective din Gaza iar militanti ai Hamas, care controleaza teritoriul, au raspuns lansand rachete in directia Israelului. Conform Agerpres, serviciile de salvare palestiniene au anuntat sambata moartea in urma unui raid aerian israelian a zece membri ai aceleiasi familii, dintre care opt copii si doua femei, care se aflau intr-un imobil cu trei etaje in tabara de refugiati Al Shati. „Copiii erau in siguranta in casa lor, nu aveau arme, nu au lansat rachete“, a povestit la spital tatal copiilor, Mohammad Abu Hatab, in timp ce liderul Hamas Ismail… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

