Violențele din Piața Victoriei. Prima reacție a premierului Dăncilă Comunicatul premierului: Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm acțiunile violente produse in București, vineri seara, desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice. Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violențele au fost provocate gradual de catre grupuri de persoane bine organizate, care au atacat forțele de ordine, instituții și au distrus bunuri publice, in scopul declanșarii unui conflict intre persoanele care manifestau pașnic și forțele de ordine, prin vulnerabilizarea autoritații statului. In acest moment, Guvernul așteapta ca instituțiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

