Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite…

- Un bebelus palestinian a murit dupa ce a inhalat gaz lacrimogen in timpul ciocnirilor dintre manifestantii palestinieni si soldatii israelieni in Gaza, la frontiera cu Israelul, a anuntat marti Ministerul Sanatatii palestinian, relateaza AFP. Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita…

- Ankiara a anuntat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv si Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de fortele de securitate israeliene la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internationala.

- Fortele israeliene au ucis astazi cel putin 16 palestinieni de-a lungul granitei cu Gaza, au anuntat oficiali din sanatate, pe masura ce la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza s-au adunat demonstranti in ziua in care Statele Unite se pregatesc sa deschida ambasada a Ierusalim. Protestele s-au intensificat…

- Israelul a bombardat, sambata, nordul Fașiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni. Atacurile cu rachete au țintit un generator uriaș de electricitate și un post al militanților Hamas. Exploziile din Gaza sunt ”legate de activitatea forțelor defensive israeliene”, a spus un purtator…

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Cei doi palestinieni, cu varste de 24 si 25 de ani, au fost impuscati in localitatea Jabalia.

- Cel putin 36 de palestinieni au murit de la inceperea, pe 30 martie, a protestelor saptamanale la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Mii de palestinieni participa la un nou protest in cadrul "Marsului intoarcerii", organizat de miscarea islamista Hamas pentru incurajarea revenirii refugiatilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.