- Președintele american Donald Trump s-a angajat, intr-un clip video postat pe Twitter, la "asigurarea unei tranziții a puterii lina, ordonata", dupa ce susținatorii sai au luat cu asalt Congresul, miercuri, 6 ianuarie, iar ulterior Congresul a validat victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidențiale…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a reacționat la scenele petrecute miercuri in capitala federala a Statelor Unite, cand cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de susținatori furioși și inarmați ai președintelui in funcție, Donald Trump. Geoana a condamnat cele intamplate la Washington…

- Femeia care a murit miercuri in timpul incidentelor din sediul Congresului SUA a fost impuscata de politia Capitoliului, a anuntat seful politiei din Washington, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Agenti in uniforma ai politiei Capitoliului i-au infruntat (pe manifestantii care au patruns in cladire)…

- Cel putin 13 persoane au fost arestate in timpul incidentelor de miercuri de la Capitoliu provocate de sustinatorii lui Donald Trump, a anuntat Politia Metropolitana. Seful politiei, Robert Contee, a declarat: „Putin peste 13 arestari au fost facute. Trebuie sa adaug ceva foarte important…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Pentagonul a hotarat, pana la urma, dupa ce a ordonat cu doar cateva zile mai inainte intoarcerea acasa a portavionului USS Nimitz - ca o dovada a unei dezescaladari - sa lase portavionul pe pozitie la Golful Persic si sa nu-l cheme in Statele Unite, din cauza unor ”amenintari” iraniene care-i vizeaza…