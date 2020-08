Stiri pe aceeasi tema

- "Barbatul a profitat de faptul ca in curtea sa erau membrii familiei, pe care ii folosea ca paravan, si ameninta ca le va face rau daca va interveni politia. Intr-un final, dupa ce au fost epuizate toate scenariile de lucru, pentru a salva viata persoanelor, politistii au patruns in curte pentru…

- Un barbat a incercat sa loveasca cu un topor un luptator al Serviciului Acțiuni Speciale (SAS), chemat sa intervina intr-un conflict casnic in care era implicat și individul agresiv. Procurorii a deschis un dosar penal pentru ultraj, anunța Poliția București.„In seara de 24 august (luni -…

- Incident scandalos langa Piata Centrala din Capitala. Un barbat a fost filmat in timp ce se da in spectacol in fata unui echipaj de politie, care se afla in masina de serviciu, cu girofarul si sistemul sonor inclus.

- Un barbat care a și-a violat și a incercat sa iși omoare soția, ținand-o cu capul intr-o cada tip jacuzzi, aflata pe un balcon al unui apartament din stațiunea Mamaia, a fost reținut de polițiștii din Capitala, iar procurorii cer arestarea lui preventiva, potrivit Mediafax.

- Din motive necunoscute, un barbat s-a intins astazi pe o trecere de pietoni din centrul capitalei. In timp ce mai mulți trecatori s-au oferit sa-i acorde ajutor, un echipaj de poliție care a trecut pe alaturi nu a reacționat in niciun fel.

- Au vrut sa acorde ajutor medical, dar au fost la un pas de a fi batuți. Vorbim despre un echipaj al unei ambulante care a fost agresat de un barbat beat. Incidentul a avut loc duminica pe strada Armeneasca din Capitala.

- Un barbat in varsta de 60 de ani, originar din Capitala, a fost reținut de ofițerii de investigație și de urmarire penala a Inspectoratului Botanica din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau pentru comiterea unui omor.