Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de aparare din Senat ii va audia marti pe ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, dar si pe prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, pe tema protestului din 10 august. Membrii Comisiei i-au invitat la audieri pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, – ...

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu cerceteaza cum a fost posibil sa fie furata suma de 10.000 de euro dintr un fiset amplasat intr un birou din sediul Politiei Municipiului Sibiu, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie IPJ citat de Agerpres.ro. In cursul lunii aprilie a acestui an, la nivelul…

- Procurorul Bogdan Pirlog este cel care a mers in Piata Victoriei pe 10 august si a intocmit un proces verbal, in baza caruia Parchetul Militar Bucuresti a deschis dosarul penal. Duminica seara, ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca Bogdan Pirlog a fost prezent in punctul de comanda al Jandarmeriei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, sustine astazi o declaratie de presa, avand ca tema evenimentele de la manifestatiile din data de 10 august, informeaza un comunicat MAI.Incep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit in urma violentelor de saptamana trecuta, fie ei…

- PNL anunta ca va cere infiintarea unor comisii parlamentare de ancheta privind violentele de la protestul din 10 august si pentru focarele de pesta porcina. Mai mult, liderul liberalilor, Ludovic Orban, a punctat faptul ca va fi depusa si o motiune simpla impotriva ministrului Carmen Dan.

- Procurorii de la Parchetul Militar extind cercetarile in dosarul deschis in urma violentelor de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, urmand a fi vizate nu doar infractiuni de purtare abuziva, abuz in serviciu ci si pentru infractiunea de neglijenta in serviciu. Toti procurorii militari…

- Procurorii de la Parchetul Militar extind cercetarile in dosarul deschis in urma violentelor de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, urmand a fi vizate nu doar infractiuni de purtare abuziva, abuz in serviciu ci si pentru infractiunea de neglijenta in serviciu.

- Politistii si procurorii au demarat, luni, o ancheta, dupa ce doi barbati au fost gasiti decedati pe Bulevardul Timisoara din Capitala. Victimele au fost identificate, iar cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei…