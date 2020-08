Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București (CAB) analizeaza in cursul zilei de luni cererea procurorilor DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in cazul violențelor stradale din 10 august 2018, care ii vizeaza șefii din Jandarmerie. CAB ar fi trebuit sa ia in discuție joia trecuta solicitarea procurorilor de redeschidere…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au suspendat, miercuri, hotararea de Guvern privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice, prin care era desfiintata Directia Generala Juridica, care era inlocuita cu doua noi structuri. Judecatorii au admis o cerere depusa in instanta de Ciprian Sebastian…

- Asocierea Alsim Alarko – Makyol Turcia a atacat la Curtea de Apel București decizia CNSC, dupa ce Consiliul a respins o cerere a turcilor in care aceștia cereau sa fie declarați caștigatori ai licitației pentru lotul 2 din Brașov – Sighișoara (Apața – Cața ). Asocierea Alsim Alarko – Makyol a depus…

- Ion Țiriac a caștigat procesul intentat de o asociație de cluburi de tenis condusa de MARIUS VECERDEA, care nu acceptau rezultatul alegerilor pentru Federația Romana de Tenis. Curtea de Apel București a...

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au constatat marti ca Roxana Wring, fost lider al USR Bucuresti, a fost colaborator al Securitatii. Astfel, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care solicita judecatorilor sa constate…

- Primul termen in apel al dosarului Colectiv a fost stabilit la Curtea de Apel Bucuresti pentru data de 18 septembrie, cand fostul edil Cristian Popescu Piedone, cei trei patroni ai clubului si ceilalti inculpati isi vor preciza pozitia procesuala si vor fi intrebati daca isi mentin declaratiile in cauza.

- Fostul judecator Corneliu Bogdan Ion Tudoran se afla, de ceva vreme, in centrul unei anchete de proporții, fiind acuzat de falsificarea declarațiilor de avere si de efectuarea unor operațiuni financiare incompatibile cu funcția ocupata. Totodata, acesta este anchetat si pentru modul in care si-a…