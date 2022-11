Stiri pe aceeasi tema

Fostul președinte american Donald Trump nu s-a prezentat luni pentru a depune marturie in fața unei comisii speciale a Camerei Reprezentanților, formata pentru a investiga asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021, in ciuda faptului ca i s-a oferit o citație, a anunțat comisia in cauza.

Fostul presedinte Donald Trump a dat in judecata comisia Camerei care investigheaza evenimentele din 6 ianuarie 2021, ca o modalitate de a contesta citarea sa pentru a furniza documente si a depune marturie, potrivit actiunii depuse la un tribunal federal din Florida, relateaza CNN.

La mitingul sau din Ohio, Donald Trump a vorbit pe larg despre imigrație. El ii acuza pe președintele Biden și pe democrați ca nu fac suficient de mult pentru a opri intrarea migranților și a drogurilor in SUA prin granița cu Mexicul, anunța bbc.com.

Fostul presedinte american democrat Barack Obama a atras atentia ca ''si alti oameni vor mai avea de suferit'' daca actualul climat politic din SUA nu se va schimba, dupa ce sotul presedintei Camerei Reprezentantilor a fost atacat de un barbat cu un ciocan, relateaza Reuters.

Comisia din Camera Reprezentanților care investigheaza atacul din 6 ianuarie de la Capitoliu a votat joi in unanimitate pentru a-l cita pe fostul președinte Donald Trump.

Firma de achizitii care a acceptat sa fuzioneze cu compania de socializare a fostului presedinte al SUA Donald Trump, Truth Social, nu a reusit marti sa isi asigure suficient sprijin din partea actionarilor pentru o prelungire cu un an a unui termen, necesara finalizarii acordului, transmite Reuters.

Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentantilor din SUA a ajuns la un acord cu fostul presedinte Donald Trump pentru obtinerea unor documente financiare importante, in cadrul investigatiei privind potentiale situatii de conflict de interese, informeaza site-ul Axios.com.

Perchezitia efectuata de agentii Biroului Federal de Investigatii (FBI) la resedinta fostului presedinte Donald Trump este "fara precedent", "greu de justificat" si are caracter "politic", ceea ce mobilizeaza Partidul Republican, afirma Dan Crenshaw, membru republican al Camerei Reprezentantilor.