Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 322 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 126 la Paris si in suburbiile sale in noaptea de sambata spre duminica, potrivit Ministerului de Interne, in timp ce violentele declansate de moartea tanarului Nahel, ucis marti de un politist, dau semne clare

- Autoritațile franceze au reținut un total de 322 persoane, dintre care 126 la Paris și in suburbiile sale, potrivit Ministerului de Interne, in timp ce violentele declansate de moartea tanarului Nahel

- Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va prezida o noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 (11.00 GMT) la Paris, pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta, in urma mortii unui adolescent ucis de un politist, anunta AFP. Seful statului, care se…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a convocat joi, 29 iunie, o reuniune de criza si a denuntat ”violente nejustificabile” dupa a doua noapte de ciocniri declansate de moartea unui adolescent ucis de politie in apropiere de Paris, transmite Agerpres . Dupa moartea lui Nahel M., un adolescent de 17…

- Studentii Academiei de Politie declarati inapti medical pot continua studiile fara a primi grad profesional si fara a fi incadrati in Ministerul de Interne, prevede un proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului. Proiectul a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei…

- Au aparut primele imagini cu arestarea suspectului de 21 ani care ar fi omorat opt persoane și a ranit alte 13, in urma unui atac armat in Serbia, informeaza Antena 3. Ministerul de Interne din Serbia a postat astazi pe Youtube un clip video in care este surprinsa arestarea suspectului de 21 de ani…

- Ministrul austriac de Interne s-a pregatit pentru vizita in Romania. Gerhard Karner, asteptat miercuri la Bucuresti pentru discutii cu Lucian Bode, a prezentat marti, la Viena, o situatie care arata ca in 2022 au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, iar 52…