- Demonstrațiile pașnice incepute de dimineața au degenarat in confruntari violente in mai multe orașe. La Paris, poliția a intervenit in forța dupa ce manifestanții au dat foc la gunoi. Scene similare au avut loc și la Lyon, Bordeaux sau Toulouse.

- Protestatarii suparati pe presedintele Emmanuel Macron si pe planul sau de crestere a varstei de pensionare s-au incaierat joi cu politia, au aruncat cu sticle incendiare, pietre, petarde si artificii, au vandalizat magazine, au blocat accesul la un terminal de aeroport, s-au asezat pe sinele de tren,…

- Cicniri violente la protestul din Republica Moldova! Un barbat a agresat polițiștii care incearca sa mențina ordinea publica, trabsmite stiri.md. Intre timp, o femeie și-a pierdut cunoștința in mijlocul mulțimii, iar coloana de oameni, care se indrepta spre Guvern a fost blocata de cordoane de polițiști.…

- Poliția germana a continuat, joi, operațiunile de evacuare a satului Lutzerath din landul Renania de Nord-Westfalia, unde mai mulți activiști pentru clima au ridicat baricade și s-au urcat in copaci.