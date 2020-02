Violenţe religioase în India, sunt 32 de morţi Sute de persoane au fost ranite. Majoritatea au fost impuscate, in conflictele care au fost marcate de incendieri, jafuri si taberele au aruncat cu pietre. "Numarul mortilor este acum de 32”, a spus purtatorul de cuvant al politiei din Delhi, care a adaugat ca „intreaga zona este linistita acum”. In centrul conflictului sta o lege, aprobata anul trecut, care prevede ca cetatenii nemusulmani ai unor tari vecine musulmane sa obtina mai usor cetatenia indiana. Legea privind cetatenia garanteaza amnistia pentru imigrantii ilegali non-musulmani din trei tari vecine Indiei. Criticii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Cel putin 32 de oameni au fost ucisi in violentele dintre musulmani si hindusi incepute duminica seara, in Delhi, acestea fiind cele mai sangeroase conflicte din capitala indiana in ultimele decenii, scrie Reuters.

- Bilanțul morților în urma confruntarilor violente din Delhi a ajuns la 24, relateaza The Guardian, potrivit Mediafax.Violențele dintre grupurile musulmane și cele hinduse au început duminica și au continuat pentru a patra zi la rând. Peste 200 de oameni au fost internați…

- "Sapte persoane, intre care si un politist sef din cadrul politiei din New Delhi, au murit", a spus Anil Mittal, ofiter in politia din capitala indiana, adaugand ca circa 150 de persoane au fost ranite in violentele de luni, potrivit Digi24. Politia a folosit gaze lacrimogene si grenade de…

