Violențe protest Victoriei. Jandarmeria, primele scuze Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii jandarmilor, și-a cerut scuze celor care au suferit pe nedrept in Piața Victoriei, dar a precizat ca agresivitatea asupra jandarmilor a fost extrem de mare. Cazan a admis ca in unele cazuri jandarmii au intrecut masura, iar acestea cazuri vor fi verificate și sancționate. „Vreau sa imi cer scuze pentru cei care au suferit poate pe nedrept dupa jandarmeriei. Aceste situații sunt analizate punctual și vor fi impuse sancțiuni. Sunt sigur ca aceste acțiuni vor fi cercetate de catre Parchet. Daca au existat acte de violența nejustificate, Parchetul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

