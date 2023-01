Stiri pe aceeasi tema

- Franta este afectata, joi, de o serie de greve organizate in semn de protest fata de reforma pensiilor, iar in Paris au fost impuse restrictii de circulatie inaintea unor manifestatii de amploare fata de erodarea nivelului de trai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sute de mii de oameni protesteaza in Franța iar autoritațile au anunțat perturbari majore și au estimat ca aproximativ un milion de francezi vor raspunde apelului sindicatelor ieșind in strada.

- Pro TV a difuzat un reportaj despre Iulian Mina, un om de afaceri din Bacau, care a inceput sa faca mobila intr-un garaj inchiriat. Acum, Yulmob are o fabrica moderna și comenzi din Franța, Elveția sau Italia. Iulian Mina a plecat la drum cu o mie de euro, bani stranși dupa ce lucrase in strainatate.…

- Noi violențe la Paris dupa atacul armat de vineri in care trei kurzi au fost impușcați mortal de un francez. Oamenii au ieșit din nou in strada, iar poliția a ripostat cu gaze lacrimogene. Barbatul care a deschis focul le-a spus anchetatorilor ca a acționat din rasism.

- „A plouat” cu torte, petarde si fumigene pe strazile din mai multe orase din Franta, dupa calificarea nationalei in finala Cupei Mondiale din Qatar. Jandarmii i-au potolit cu greu pe suporterii francezi si marocani. In Lyon, Nice si Paris au fost si zeci de arestari, iar in Montpellier un adolescent…

- Fortele de securitate iraniene au ucis 72 de persoane, inclusiv 56 in regiunile kurde, in ultima saptamana de represiune a demonstratiilor impotriva regimului, a anuntat marti organizatia nonprofit Iran Human Rights (IHR), relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, participa la Reuniunea de nivel inalt a factorilor de decizie in domeniul anticorupție a OECD din Europa de Est și Asia Centrala, care se desfașoara, in aceasta saptamana, la Paris, Franța. In perioada aflarii sale in Republica Franceza, Iulian…