- Liderul al Qaeda din nordul Africii, Abdelmalek Droukdel, a fost ucis intr-o operatiune a fortelor franceze, a anuntat vineri ministrul Apararii, Florence Parly, conform Reuters.Franta a anuntat vineri ca fortele sale militare l-au ucis pe liderul organizatiei al Qaeda din Nordul Africii,…

- O serie de ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine au fost raportate, vineri seara, in Atena, in timpul unei demonstrații impotriva rasismului, informeaza Agerpres.Politia a folosit bastoane si grenade paralizante pentru a imprastia o multime de protestatari de stanga care au spart vitrinele…

- Primul medicament fitofarmaceutic este aprobat pentru studiu clinic de Agentia Nationala a Medicamentelor din India pentru COVID-19, se va desfasura in 12 centre din India pe 210 pacienti. Rezultatele sunt așteptate in octombrie, dar AQCH si-a aratat eficienta impotriva SARS-Cov-2 in studii in vitro.AQCH…

- Sute de fani radicali ai echipelor din metropola braziliana Sao Paolo au protestat impotriva președintelui Jair Bolsonaro, dar și impotriva rasismului și brutalitații poliției. Incidente extreme la Sao Paulo. Faimosul bulevard Paulista, care taie centrul orașului, a devenit zona de razboi duminica.…

- Fostul vicepresedinte american apare ingenunchiat - simbolul manifestantilor care denunta violente ale politiei vizand afroamericani - intr-o imagine publicata pe contul sau de Twitter. Adunari - uneori violente - s-au multiplicat in Statele Unite impotriva raismului, dupa moartea lunea trcuta, la 25…

- Personalul medical aflat in Linia I in lupta cu coronavirusul iși va primi in zilele urmatoare panii promiși de președintele Klaus Iohannis, pentru efortul și riscurile la care s-au expus in lupta cu pandemia. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații in direct la RealitateaPlus, Nelu Tataru precizand…

- Din cauza crizei Corona, marea demonstrație de la Berlin de 1 Mai a trebuit sa fie oficial anulata. Cu toate acestea, pe Internet au fost convocate proteste spontane și mii de oameni s-au adunat și au marșaluit în Berlin-Kreuzberg. Anuala „Demonstrație revoluționara de 1 Mai” împotriva…