Violențe la Capitoliu: Un cvintuplu medaliat olimpic a fost pus sub acuzare pentru participarea la revoltă Un cvintuplu medaliat olimpic al Statelor Unite care a câștigat inclusiv doua medalii de aur a fost pus sub acuzare miercuri pentru presupusa sa participare la revolta de pe Dealul Capitoliului de miercurea trecuta, relateaza CNN.



Klete Keller a fost acuzat de patrundere sau ramânere într-o cladire cu acces restricționat fara autoritate legala, intrare prin efracție, tulburare a liniștii publice și obstrucționare a forțelor de ordine, potrivit rechizitoriului înaintat unei instanțe din capitala americana Washington D.C.



Un mandat de arestare a fost emis

Sursa articol: hotnews.ro

