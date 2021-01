Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat pe nume Eduard Florea a fost arestat dupa perchezitiile efectuate in Queens, New York, in cadrul unei anchete vizand noi amenintari armate la adresa membrilor Congresului american. Suspectul a fost arestat pentru acuzatii avand legatura cu armele. FBI a confirmat arestarea dar nu a dat detalii…

- Un roman banuit ca pregatea un atentat la Washington a fost arestat in SUA. Numele sau este Eduard Florea și a fost arestat dupa ce FBI a perchezitionat casa sa din Queens. Se presupune ca romanul, impreuna cu mai multi prieteni, pregateau un atac armat in Washington, noteaza Adevarul.ro. Presa americana…

- Barbatul, identificat sub numele de Eduard Florea, a fost ridicat marți de ofițerii FBI, dupa percheziția casei sale din New York, scrie NBC News.Eduard Florea a fost arestat de polițiștii federali dupa ce a postat o serie de amenințari pe Internet, in contextul evenimentelor violente care au avut loc…

- New York va pune capat tuturor afacerilor cu Donald Trump sau companiile sale dupa ce președintele american și-a incurajat susținatorii sa ia cu asalt Capitoliul de la Washington, a declarat miercuri primarul orașului, Bill de Blasio. In ultimele zile, mai multe instituții și asociații au anunțat, de…

- Christian Streich, antrenorul lui Freiburg, analizeaza situația exploziva din Statele Unite: „Acest om, Donald Trump, a fost sprijinit de așa-zisa inteligența de dreapta in tot ce a facut”. Fotbalul reacționeaza dupa ce partizanii radicali inarmați ai lui Donald Trump au asediat Capitoliul din Washington,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma, miercuri seara, ca urmareste ”consternata” evenimentele din America si nu recunoaste orasul in care a invatat, a muncit si a locuit. ”Haos si violente, manipulare, radicalizare; dialogul a fost inlocuit de tipete”, afirma Dragu, cerand ”Make America normal…

- Am trait un an in America, la Washington și New York, știu și ințeleg foarte bine cum vad americanii Romania. Nu e deloc adevarat ca ei ne-ar desconsidera sau ca in ochii lor am fi o țara nesemnificativa. Și se inșala cei care cred ca eventuala plecare a administrației Trump va schimba tonul fața de…

- O nunta organizata in cadrul comunitații evreilor ultra-religioși, la care erau invitate aproape 10.000 de persoane, a fost anulata la New York. De teama raspandirii COVID-19, Departamentul de Sanatate al statului New York a ordonat anularea acestei nunti hasidice, care era prevazuta pentru luni, relateaza…