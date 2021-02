Violențe la Babadag: Un bărbat a murit și doi au fost răniți Un barbat a murit, iar alti doi au fost raniti, sambata seara, si au fost transportati la spital, dupa un conflict spontan aparut in orasul Babadag in care au fost implicate sapte persoane, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea. Cei sapte barbati, cu varste intre 16 si 52 de ani, se aflau pe strada 1 Decembrie 1918 cand a izbucnit conflictul intre ei. „In urma conflictului, au rezultat decesul unui barbat de 40 de ani din orasul Babadag si ranirea altor doi barbati, de 22 si 30 de ani, din aceeasi localitate, care ulterior au fost transportati la o unitate spitaliceasca in vederea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

