Presedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp dupa anuntul trimiterii unui emisar in Israel si teritoriile palestiniene, Hady Amr, in contextul escaladarii violentelor in ultimele zile, informeaza AFP.



"Am avut o discutie cu Bibi Netanyahu", a anuntat presedintele Biden la Casa Alba.



"Speranta mea este ca situatia sa se rezolve cat mai rapid posibil, dar Israelul are dreptul sa se apere atunci cand mii de rachete sunt lansate spre teritoriul sau", a adaugat presedintele american.



Misiunea…