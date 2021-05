Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU, care s-a reunit miercuri de urgenta pe tema conflictului israeliano-palestinain, nu a ajuns la o inelegere asupra unei declaratii, din cauza unei opozitii insistente a Statelor Unite, cel mai important sustinator al Israelului, declara diplomati pentru AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, dedicata violentelor dintre Israel si palestinieni, arata surse diplomatice citate de AFP, potrivit Agerpres. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Noua…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, consacrata violentelor dintre Israel si palestinieni, informeaza AFP, citand surse diplomatice. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Prima reuniune,…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, consacrata violentelor dintre Israel si palestinieni, informeaza AFP, citand surse diplomatice. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Prima reuniune,…

- Joe Biden a avertizat joi ca Statele Unite vor riposta în cazul unei „escaladari” a tensiunilor din partea Coreei de Nord, care a lansat prima provocare catre noul președinte american prin lansarea a doua rachete balistice în Marea Japoniei, potrivit AFPRachetele testate…

- China si Rusia au blocat vineri adoptarea unei declaratii a Consiliului de Securitate al ONU care solicita incetarea violentei in Tigray, Etiopia, ceea ce a dus la abandonarea proiectului dupa doua zile de negocieri, transmite AFP, potrivit AGERPRES. "Nu exista consens" si "nu este prevazut…

- China si Rusia au blocat vineri adoptarea unei declaratii a Consiliului de Securitate al ONU care solicita incetarea violentei in Tigray, Etiopia, ceea ce a dus la abandonarea proiectului dupa doua zile de negocieri, transmite AFP. "Nu exista consens" si "nu este prevazut sa continuam",…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…