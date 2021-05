Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile israeliene au suspendat marți seara zborurile catre Aeroportul Internațional Ben-Gurion din Tel Aviv din cauza rachetelor lansate din Fâșia Gaza de islamiștii Hamas catre metropola israeliana, potrivit AFP."În timpul tirurilor masive (...), zborurile au fost oprite…

- Miscarea islamista Hamas a anuntat marti seara ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei israeliene Tel Aviv, unde au sunat sirenele. Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu atacul asupra Tel Aviv-ului. In imagini se vad oameni…

- Metropola israeliana Tel Aviv a fost tinta marti seara a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, relateaza AFP. Cu putin inainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a anuntat ca va lovi dur Israelul dupa ce fortele aeriene israeliene au distrus o cladire cu zece etaje…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP. "Organizatiile teroriste…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim, transmite Reuters. Potrivit Ministerului…

- Noi altercatii au avut loc sambata seara intre palestinieni si forte de ordine in vecinatatea Orasului Vechi din Ierusalim, dupa un apel la calm al premierului israelian, Benjamin Netanyahu, noteaza AFP. Confruntarile au scazut, totusi, in intensitate comparativ cu zilele precedente, potrivit unui corespondent…