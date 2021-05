Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial al Hamas a declarat miercuri ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la o incetare a focului "intr-o zi sau doua", armistitiu care sa puna capat celor deja zece zile de violenta transfrontaliera, transmite Reuters. "Cred ca eforturile in curs privind incetarea focului…

- Presedintele american, Joe Biden, si-a exprimat luni, intr-o discutie telefonica avuta cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, „sprijinul” pentru incetarea focului in fata escaladarii violentelor din...

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in…

- Israelul a fost socat miercuri seara dupa difuzarea la televiziune, in direct, la o ora de mare audienta, a imaginilor unui barbat batut cu cruzime de atacatorii sai, militanti de extrema dreapta, intr-un oras din apropiere de Tel Aviv, transmite AFP. Imaginile, dificil de privit, arata…

- Tensiuni din ce in ce mai mari intre israelieni si palestinieni. Au urlat sirenele și zgomotul exploziilor parea ca nu mai inceteaza, dupa ce Israelul a lansat din nou atacuri aeriene in Gaza, iar gruparea Hamas a tras rachete spre Tel Aviv.

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decretat miercuri stare de urgenta in orasul Lod din centrul Israelului unde in ultimele ore, conform politiei, au avut loc revolte ale minoritatii arabe, transmite AFP. Intr-un comunicat, premierul Netanyahu a declarat ca a dat unda verde pentru declararea starii…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza…