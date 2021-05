Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si miscarea islamista Hamas se indreapta spre "un razboi la scara mare", a atentionat marti emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, indemnand cele doua parti sa puna capat "imediat" confruntarilor.

- Tensiuni din ce in ce mai mari intre israelieni si palestinieni. Au urlat sirenele și zgomotul exploziilor parea ca nu mai inceteaza, dupa ce Israelul a lansat din nou atacuri aeriene in Gaza, iar gruparea Hamas a tras rachete spre Tel Aviv.

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza…

- O sinagoga a fost incendiata marti, intr-un oras din apropierea aeroportului Ben Gurion din Israel, pe fondul ciocnirilor dintre locuitorii arabi si evrei, potrivit informatiilor aparute in media, informeaza dpa. Se pare ca locuitorii arabi au profanat o sinagoga din orasul Lod, situat la 15 kilometri…

- Un barbat de 55 de ani din judetul Galati a fost filmat in timp ce loveste fara mila un cal cazut la pamant. Politistii s-au autosesizat, iar calul a fost salvat si transportat la Gradina Zoologica, unde va beneficia de adapost, hrana si tratament medical.

- La data 20 aprilie 2021, polițiștii din Campeni au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 46 de ani, din Campeni, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 16 aprilie, in timp ce se afla…

- Un adolescent de 16 ani a fost agresat, sambata, de un barbat de 56 de ani, pe stadionul din Cavnic. Incidentul a fost filmat, iar imaginile au fost publicate chiar de catre primarul localitatii, Vladimir Petrut, care a cerut interventia autoritatilor. Agresorul este cercetat pentru loviri si alte violente.…

