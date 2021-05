Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 42.000 de palestinieni din Fasia Gaza si-au parasit locuintele din cauza atacurilor aeriene ale Israelului asupra acestui teritoriu de coasta, relateaza DPA. Ei au cautat adapost in 50 de scoli conduse de Agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor (UNRWA), a spus luni un purtator…

- Armata israeliana a efectuat zeci de atacuri in Fasia Gaza in noaptea de duminica spre luni, unde gruparile armate au continuat sa lanseze rachete asupra Israelului, informeaza AFP. In cateva minute, fortele aeriene israeliene au efectuat zeci de atacuri, provocand intreruperi…

- Ministrul de externe qatarez, seicul Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, l-a primit sambata seara pe liderul miscarii palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, si a cerut comunitatii internationale sa actioneze impotriva "atacurilor brutale" ale Israelului asupra Fasiei Gaza, transmite AFP. Incepand de luni,…

- Peste 100 de palestinieni au decedat în cursul zilei de luni în conflictul dintre mișcarea islamista palestiniana Hamas și Israel în Fâșia Gaza, au declarat joi autoritațile locale, citate de AFP.Ministerul Sanatații din aceasta enclava palestiniana a raportat 103 morți,…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decretat miercuri stare de urgenta in orasul Lod din centrul Israelului unde in ultimele ore, conform politiei, au avut loc revolte ale minoritatii arabe, transmite AFP. Intr-un comunicat, premierul Netanyahu a declarat ca a dat unda verde pentru declararea starii…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP. Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza…

- Statele Unite au cerut marti Israelului si palestinienilor sa evite uciderile ''profund regretabile'' in randul civililor, dupa atacuri ale statului evreu lansate in represalii la atacurile cu rachete din Fasia Gaza, relateaza AFP. ''Pierderea de vieti de partea israeliana, pierderea…