Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au fost ucise de focuri de arma trase de grupuri rivale in weekend in nordul Mexicului, in statul Sonora, unde au fost tintite locuinte, masini si benzinarii, potrivit mass-media locale, informeaza DPA duminica, potrivit Agerpres.Citește și: Documentarea suspecților de…

- Președintele Donald Trump, care se confrunta cu critici privind politicile sale și retorica care a inflamat spiritele în societate generând revolte antirasiale în Statele Unite, a semnat marți un ordin prin care a spus ca va reforma practicile poliției, pastrând „legea…

- Un atac armat s-a soldat sambata cu 10 morti intr-un centru de tratament pentru persoanele dependente de droguri din localitatea Irapuato, statul Guanajuato, in centrul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, citate duminica de AFP.Un grup de indivizi inarmati a patruns sambata in jurul…

- Indivizii au fost prinsi de echipaje ale Politiei de Frontiera si s-au ales cu dosare penale. In afara faptului ca pescuiau in prohibitie, ei foloseau si scule industriale (care necesita autorizatie speciala) si chiar plase interzise prin lege, indiferent de perioada.

- Jurnalistul mexican Jorge Armenta a fost asasinat sambata in nordul tarii impreuna cu un politist municipal, ceea ce face ca bilantul jurnalistilor ucisi in Mexic de la inceputul anului sa ajunga la trei, transmite duminica AFP, citand surse judiciare.Armenta, directorul publicatiei online Medios Obson,…

- Resturile a cel putin 25 de persoane au fost descoperite intr-o groapa comuna clandestina din imprejurimile orasului Guadalajara, in vestul Mexicului, a informat duminica biroul procurorului statului Jalisco.

- Cercetarile efectuate in groapa comuna localizata joi au permis „sa se extraga resturile a 25 de persoane neidentificate, precum si cinci saci in care se presupune ca ar putea fi alte resturi umane, a precizeaza institutia intr-un comunicat. Mai multi locuitori din apropiere au raportat ca un caine…

- Descoperirea a fost facuta din imprejurimile orasului Guadalajara, in vestul Mexicului, a informat duminica biroul procurorului statului Jalisco. Cercetarile efectuate in groapa comuna localizata joi au permis ”sa se extraga resturile a 25 de persoane neidentificate, precum si cinci saci in care se…