Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de „violenta in familie” dupa o incaierare intre doi tineri, sot si sotie.

- La data de 24 februarie a.c., politisti din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizați prin apelul 112, cu privire la faptul ca o femeie are un conflict cu soțul sau. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un barbat, de 49 de ani, din comuna Jupanesti,…

- Mai multe ordine de protectie provizorii au fost emise sambata de politistii constanteni.Astfel, potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., in jurul orei 01.40, politisti din cadrul Sectiei 1 au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie, de 32 de ani, despre producerea unui conflict…

- Politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui alt dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de „violenta in familie”. In weekend au emis un ordin de protectie provizoriu impotria unui barbat care si lovit cu brutalitate sotia.

- Politisti din cadrul Politiei Orașului Bumbești-Jiu au emis un ordin de protectie provizoriu pe o perioada de 5 zile, fata de un barbat, de 40 de ani, din localitate, acuzat ca și-ar fi amenințat tatal cu moartea. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, suspectul, pe fondul consumului…

- Polițiști din cadrul Secției 3 din Brașov au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat din municipiul Brașov, județul Brașov. ,,Cu ocazia cercetarilor, polițiștii au stabilit faptul ca, in perioada 01.01.2020 – 02.01.2020, pe fondul mai multor discuții in contradictoriu și pe fondul consumului…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Brasov au emis ordin de protectie provizoriu fata de un barbat in varsta de 33 ani din municipiul Brasov, dupa ce sotia sa l-a reclamat la Politie. Femeia va sta linistita insa doar cinci zile.

- Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Hoghiz au emis ordin de protectie provizoriu fata de un barbat din localitatea Homorod, jud. Brasov. Individul si-a terorizat concubina cu amenintari dure.