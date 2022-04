Violenţe în Suedia după o manifestaţie de extremă-dreaptă - Poliția a operat arestări Douazeci si sase de persoane au fost arestate dupa ciocnirile violente petrecute duminica in Suedia intre fortele de ordine si manifestantii care protestau contra unei adunari prevazute a unei grupari de extrema-dreapta care intentiona sa dea foc Coranului, a indicat luni politia, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

