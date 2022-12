Stiri pe aceeasi tema

- „A plouat” cu torte, petarde si fumigene pe strazile din mai multe orase din Franta, dupa calificarea nationalei in finala Cupei Mondiale din Qatar. Jandarmii i-au potolit cu greu pe suporterii francezi si marocani. In Lyon, Nice si Paris au fost si zeci de arestari, iar in Montpellier un adolescent…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Frantei, campioana mondiala en titre, si Marocului, care are loc miercuri, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ​Franța va juca miercuri in compania Marocului in cea de-a doua semifinala a CM din Qatar, iar in cazul unei eventuale calificari in finala, les bleus ar avea parte de o revenire surprinzatoare.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va incuraja din tribuna echipa naționala a Franței care va juca in aceasta seara cu Maroc, in semifinala Cupei Mondiale. Președintele francez va absenta la summitul care se desfașoara la Bruxelles, iar cancelarul german Olaf Scholz ii va ține locul, informeaza Agerpres…

- Herve Renard (54 de ani), selecționerul francez al naționalei Arabiei Saudite, va susține Marocul in meciul pe care africanii il vor disputa in compania Franței, in a doua semifinala a Campionatului Mondial din Qatar. Tehnicianul din Hexagon a spus ca va face acest lucru, deoarece s-a simțit foarte…

- Emmanuel Macron se va deplasa miercuri la Doha pentru a sustine Franta in semifinalele Cupei Mondiale impotriva Marocului, a anuntat, luni seara, Palatul Elysee. "Este vorba de sprijinirea albastrilor in ceea ce va fi un moment important in sportul francez si prietenia franco-marocana", a afirmat un…

- Anglia a parasit Mondialul de fotbal din Qatar in sferturi, trupa lui Gareth Southgate fiind invinsa, scor 2-1, de Franța. Harry Kane a avut egalarea in picior, insa penaltiul executat de atacant s-a dus in peluza.

- Selectionata Australiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Danemarcei cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, in Grupa D. Tunisia a invins echipa Frantei, campioana mondiala en titre, cu scorul de 1-0 (0-0),…