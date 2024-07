Stiri pe aceeasi tema

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com.

- Scandal imens, intr-un cartier din Anglia, intre politistii britanici si mai multi romani. Totul a inceput cand angajatii serviciilor sociale au incercat sa ia cinci copii dintr-o familie de romani. Toti...

- Gheorghe și soția lui s-au trezit intr-o situație fara precedent, dupa ce au investit o suma importanta in casa lor. Au ridicat o locuința cu doua etaje in care in prezent nu mai pot intra, dupa ce a schimbat yala la ușa. Barbatul a fost dat in judecata de proprii parinți.

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt au informat ca incidentul a fost sesizat prin apel la 112, in jurul orei 17,20."La fata locului, s-a deplasat echipa operativa din cadrul Politiei municipiului Slatina. Din primele verificari, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in…

- O situație incredibila a avut loc in toiul zilei marți, 4 iunie. Un barbat de 41 de ani a ajuns arestul Poliției pentru 24 de ore, dupa ce a furat o mașina parcata, care a fost uitata descuiata de proprietar și cu cheile in interior, pe o strada din Timișoara.

- Incident grav la ambasada Israelului din București! Un barbat cu cetațenie siriana a aruncat, luni, cu un cocktail molotov la intrarea in ambasada Israelului lui București, incercind apoi sa-și dea foc. Dispozitivul antitero l-a imobilizat și l-a predat Poliției care a preluat cazul. Barbatul este audiat…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comanești au depistat in flagrant delict, un tanar de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Garlei din localitate, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii alcoolscopice a rezultat o concentrație de 1,12 mg/l alcool pur…