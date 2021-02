Violențe în Spania: Tineri mascați au distrus vitrine și au incendiat pubele Sute de manifestanți s-au adunat in centrul capitalei catalane, cum fac de marți incoace. Sunt furioși din cauza arestarii unui rapper local, acuzat ca face apologia terorismului, noteaza Digi24.ro Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic El pretinde ca lupta impotriva injustiției sociale și a corupției, și a postat mai multe mesaje pe Twitter in care scrie ca protestele pașnice nu sunt suficiente, dar a amintit și de doua grupari teroriste, printre care și ETA, responsabile de sute de morți in ultimele decenii ale secolului 20. Cițu il… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Junta militara care a preluat puterea în Myanmar a oprit internetul sâmbata, în condițiile în care mii de persoane au ieșit pe strada în Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. În primele…

- Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocand riscurile „incitarii la violenta” din partea presedintelui american, la doua zile dupa ce protestul sustinatorilor sai a degenerat in violente iar cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt, informeaza

- „Violența de la Capitoliu, din Washington D.C., este ingrijoratoare și inacceptabila. Avem incredere in democrația americana, ce ar trebui sa ramana un model pentru intreaga lume, și avem incredere ca situația va fi dezamorsata in curand pentru a permite reluarea certificarii votului electoral”, a…

- Pe masura ce Europa incepe sa vaccineze primul val de pacienți cu vulnerabilitate maxima la COVID-19, apar și primele fisuri ale sistemului imaginat de UE. Numeroși angajați din sistemul de sanatate, precum...

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat ca Madridul si Londra vor continua sa negocieze un acord asupra teritoriului britanic Gibraltar din Peninsula Iberica dupa acordul comercial incheiat joi intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''Salut principiul…

- Senatul spaniol a aprobat bugetul pentru 2021 in aceasta saptamana, o victorie cruciala pentru coalitia guvernamentala de stanga condusa de prim-ministrul Pedro Sanchez, informeaza miercuri DPA. Senatul a aprobat marti noapte planurile bugetare ale lui Sanchez, cu 145 de voturi pentru si 118 impotriva.…

- Britanicul Andy Murray a cerut Asociatiei Tenismenilor Profesionisti (ATP) sa ia "foarte in serios" cazurile de violenta conjugala, dupa acuzatiile aduse lui Alexander Zverev de fosta prietena a jucatorului german, Olia Saripova. "Am citit niste lucruri si este clar ca tenisul nu are o…

- Strategia Spaniei in fata pandemiei de COVID-19 ''da rezultate'', a declarat duminica premierul spaniol Pedro Sanchez, prezentand planul de vaccinare al tarii sale pentru 2021, relateaza AFP, reateaza agerpres. Spania a inregistrat numai 400 de cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, in medie,…