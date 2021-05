Ziua tatalui 2021. Fathers Day 2021. Google omagiaza tatii

Astazi, la 9 mai, Google deschide pagina de start cu un Doodle nou in omagiind Ziua tatalui 2021.Ziua Tatalui si Ziua Mamei au fost legiferate ca sarbatori in Romania incepand cu anul 2010. Legea cu privire la aceste doua sarbatori a fost aprobata de Senatul Romaniei in luna iunie 2009… [citeste mai departe]