Stiri pe aceeasi tema

- Francezii nu renunta la manifestatiile impotriva reformei pensiilor si organizeaza astazi al 14-lea protest de amploare. Intre 400 si 600 de mii de oameni sunt asteptati sa iasa in strada. Politia este in alerta la Paris si se asteapta la noi violente. Fortele de ordine spun ca au informatii ca in jur…

- Marți, 6 iunie, au izbucnit ciocniri la Nantes, in timp ce populația a ieșit pe strazile orașului francez pentru a protesta impotriva planurilor guvernului de a crește varsta de pensionare la 64 de ani, ceea ce ar reprezenta o ultima incercare de a exercita presiuni asupra parlamentarilor pentru a renunța…

- Consiliul Constituțional din Franța a aprobat creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, propusa de președintele Macron, respingand cererea de organizare a unui referendum, informeaza digi24.ro , cu referire la BBC.

- Conform Ministerului de Interne, peste un milion de persoane protesteaza in intreaga țara. Doar la Paris s-au adunat 120 de mii de manifestanți, fiind cel mai mare protest de anul acesta din capitala Franței. Aceeași sursa informeaza ca 123 de polițiști și jandarmi au fost raniți in urma confruntarii…

- O noua seara tensionata in Franța. Mii de oameni au protestat dupa ce guvernul francez a anunțat ca-și va angaja raspunderea pe legea care crește varsta de pensionare. Au fost proteste și ciocniri violente in Franta, dupa ce prșeedintele Emmanuel Macron a fortat adoptarea legii care creste varsta de…

- Au fost proteste in Franța, oamenii au ieșit in numar mare in strada și nu au lipsit incidentele. Au fost confruntari intre poliție și protestatari, la Paris. Totul, dupa ce guvernul francez a decis sa forțeze reforma pensiilor fara vot in Parlament – mulțimile s-au adunat in Place de la Concorde ca…

- Fortele de ordine au intervenit joi seara la Paris, nu departe de parlament, in Place de la Concorde, unde mii de manifestanti s-au adunat pentru a protesta impotriva reformei pensiilor, scrie agerpres.ro , cu referire la AFP.

- In plina mobilizare a milioane de francezi, Senatul a dat unda verde articolului de lege care prevede creșterea varstei de pensionare. Prevederea-cheie este susținuta de președintele Emanuel Macron, care a refuzat orice intrevedere cu liderii de sindicate.