Stiri pe aceeasi tema

- Violentele au avut loc in fata biroului premierului britanic Boris Johnson, la Downing Street. Protestatarii au aruncat cu diverse obiecte in fortele de ordine. Citeste si Proteste de amploare pe strazile Parisului. Manifestantii reclama brutalitatea politistilor impotriva persoanelor de…

- Confruntari intre manifestanti si agenti de politie au avut loc, miercuri dupa-amiaza, in centrul Londrei, in cursul protestului fata de moartea unui afro-american in Statele Unite, relateaza agentia Reuters si postul Sky News, preluate de Mediafax.

- Moartea lui George Floyd și revoltele pe care le-a provocat au marcat o noua etapa in campania prezidențiala din Statele Unite. Donald Trump incearca sa profite de pe urma situatiei si s-ar putea sa iasa caștigator, in vreme ce rivalul democrat Joe Biden joaca pe calea anti-rasismului, o tema careia…

- Fostul vicepresedinte american apare ingenunchiat - simbolul manifestantilor care denunta violente ale politiei vizand afroamericani - intr-o imagine publicata pe contul sau de Twitter. Adunari - uneori violente - s-au multiplicat in Statele Unite impotriva raismului, dupa moartea lunea trcuta, la 25…

- Confruntarile violente dintre protestatari si fortele de ordine continua pentru a sasea zi in Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd, un barbat de culoare in varsta de 46 de ani ucis de un ofiter de politie din orasul american, potrivit CNN.

- Protestele violente din Statele Unite intra intr-o noua etapa. Un grup de manifestanți s-a adunat in fața Casei Albe peste noapte și au intrat in altercații violente cu membri ai Secret Service, agenția care este insarcinata cu protecția președintelui, relateaza CNN. Washington DC este unul dintre cele…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…