Violențe în capitala Indiei după ce a fost adoptată o lege controversată Poliția s-a luptat cu protestatarii în mai multe parți ale capitalei indiene, New Delhi. Totul a pornit de la o lege care va permite celor care nu sunt musulmani, din aproprierea Indiei, sa obțina cetațenie, scrie BBC.

Mai pe larg, protestele au început din momentul în care autoritațile au adoptat o lege conform careia, cei care nu au religia musulmana din Bangladesh, Pakistan și Afghanistan, vor putea obține cetațenia în India, daca ajung aici din cauza persecuției din țarile lor. Legea împarte practic țara în doua și nedreptațește comunitatea musulmana… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

