Violențe în Argentina. Senatul a respins legalizarea avortului Politia a ripostat folosind gaze lacrimogene si mai multe persoane au fost arestate. Cu toate acestea, majoritatea celor care au participat la protestele masive pentru si impotriva legalizarii avortului si care au urmarit dezbaterea maraton din Senat, in pofida vremii ploioase, au fost pasnici, relateaza dpa. Senatorii argentinieni au respins joi legalizarea avortului in tara de origine a Papei Francisc, punand astfel capat sperantelor organizatiilor feministe, dupa ce proiectul de lege a fost aprobat de deputati in iunie. Treizeci si opt de senatori au spus 'nu' textului de lege care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

