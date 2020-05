Stiri pe aceeasi tema

- Los Angeles, Philadelphia si Atlanta fac parte din orasele americane care au anuntat sambata interdictia de a circula pe timpul noptii, cu scopul de a stavili manifestatiile violente care au izbucnit pe intreg teritoriul Statelor Unite, scrie AFP. Interdictii similare au fost introduse…

- Conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a dispus ca luni seara tot personalul din subordine sa porneasca simultan sirenele și mijloacele luminoase. De la ora 22.00 intra in vigoare prevederile ordonanței 2 din 21 martie 2020 – circulația pe timpul nopții va fi interzisa. Se poate ieși doar…

- In aceasta seara intra in vigoare restricția de circulație pe timpul nopții, intre orele 22.00 și 6.00, iar polițiștii din Timișoara au patrulat in aceasta seara principalele artere ale orașului, anunțand acest lucru la megafoanele cu care sunt dotate mașinile. Va reamintim ca, in intervalul orar 22.00…

- Incepand de luni seara, 23 martie 2020, de la ora 22.00, prevederile privind interzicerea circulației pe timp de noapte, stipulate de Ordonanța militara, intra in vigoare. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritaților…

- Cel putin 19 persoane au murit in timpul unor tornade violente in Tennessee, in regiunea orasului Nashville, capitala muzicii country in Statele Unite, a anuntat marti o reprezentanta a serviciilor de urgenta ale statului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Opt decese au fost inregistrate, pentru…