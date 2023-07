Violenţe extreme pe străzile Franţei! Lupte cu forţele de ordine şi mii de arestări (VIDEO) S-a derulat a cincea noapte consecutiva de haos, cu violențe extreme și mii de arestari la protestele provocate de moartea unui tanar de 17 ani, de origine algeriana, impușcat de un polițist pentru ca a refuzat sa coboare din mașina, in Franta. Un nou video s-a viralizat pe rețelele sociale, imagini care surprind un motociclist […] The post Violente extreme pe strazile Frantei! Lupte cu fortele de ordine si mii de arestari (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Imagini șocante continua sa vina din Franța, dupa cinci nopți consecutive de haos, violențe și mii de arestari la protestele provocate de moartea unui tanar de 17 ani, de origine algeriana, impușcat de un polițist pentru ca a refuzat sa coboare din mașina.

- Violentele provocate in Franta dupa ce un adolescent a fost impuscat mortal marti de un politist dupa refuzul de a se supune unui control rutier au determinat guvernul sa impuna restrictii in transportul public, in timp ce sunt anulate multe concerte si rezervari hoteliere.

- Inca o noapte cu violențe la Paris, dar și in alte localitați din Franța. A fost haos pe strazi, protestatarii au vandalizat magazine, au incendiat o banca și au avut loc numeroase ciocniri intre protestatari și forțele de ordine. 40.

