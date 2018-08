Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Protestul ”Diaspora”, inceput in mod pașnic, s-a incheiat cu adevarate batalii in strada intre manifestanți și forțele de ordine.

- Jandarmii au intervenit in forta in Piata Victoriei la protestul ce s-a dorit a fi unul pasnic. Un tanar s-a ales cu o gaura in picior, cauzata de un proiectil folosit de jandarmi in timpul confruntarilor cu manifestantii.

Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis...

La mitingul diasporei din Piata Victoriei s-au inregistrat cateva incidente violente intre manifestanti si fortele de ordine. Jandarmii au folosit tunurile cu apa si gazele lacrimogene dupa ce mai multi protestatari au incercat sa ocupe spatiul din fata Guvernului si au fortat gardurile, aruncand in…

- Tudor Chiria a facut apel la calm dupa incidentele violente din Piata Victoriei, in care jandarmii au recurs la gaze lacrimogene pentru a opri inaintarea manifestantilor. Artistul subliniaza ca violenta nu este o solutie, ci un numar cat mai mare de oameni pasnici va reusi sa faca diferenta la mitingul…

UPDATE – ora 17:24 Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. 'A avut un traumatism la antebrat si a fost transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca',…

Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis...

- Un barbat care ar fi tulburat ordinea publica in Piata Victoriei a fost ridicat, vineri, in jurul orei 14.00, de jandarmi, anunta reprezentantii Jandarmeriei Capitalei. Ulterior, o alta persoana care avea asupra sa sprayuri cu vopsea a fost dusa la sectie.