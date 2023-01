Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane, dintre care zece gardieni, au murit duminica intr-un atac armat asupra unei inchisori din Ciudad Juarez, la granita cu Statele Unite, in timpul caruia au evadat cel putin 24 de detinuti, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Atacul a avut loc in dimineata zilei de duminica cand…

- Cel putin 38 de persoane au murit din cauza vremii extreme din ultimele zile din Statele Unite ale Americii si Canada, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Potrivit oficialilor, 34 de persoane au decedat in SUA, ceea mai afectata zona fiind ca a orasului Buffalo. In Canada au murit patru oameni In…

Cel putin 19 persoane au murit si alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit intr-un tunel care leaga Kabul de provinciile nordice din Afganistan.

- Incendiul a fost semnalat la unitatea de procesare a rafinariei din Angarsk, Rusia, in jurul orei locale 6 dimineața, fiind afectata o suprafața 2.500 de metri patrați, informeaza agenția rusa TASS . In urma incendiului, doua persoane au murit și cel puțin alte cinci au fost ranite, dintre care una…

- Trei persoane au fost ucise si cel putin cinci au fost ranite intr-o explozie de astazi pe un aeroport din apropiere de Riazan, la sud-est de Moscova. O a doua explozie a avut loc pe aeroportul Engels, langa Saratov.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,6 a zguduit luni Indonezia. Cel puțin 56 de oameni au murit, potrivit presei locale, și 700 sute au fost raniți, transmite Reuters, potrivit stiri.tvr.ro. Seismul a fost localizat in vestul țarii unde mai multe cladiri de locuințe și o școala s-au prabușit. Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 in Nepal avut loc miercuri dimineața in Nepal. Din primele informații, patru copii și doi adulți au murit, mai multe persoane au fost grav ranite și mai multe case s-au prabușit in districtul de vest Doti.

O explozie provocata cel mai probabil de gaz a ranit duminica cel puțin șapte persoane intr-un restaurant japonez din orașul Tarragona, in nord-estul Spaniei, informeaza Reuters.