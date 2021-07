Violenţe, ameninţări şi interdicţie de a construi pe o stradă din Craiova Mai multe conflicte violente au avut loc pe strazile din Craiova, in ultima perioada, intre membrii a doua familii. In martie, o femeie de 37 de ani a fost batuta cu batele chiar in fata Sectiei 2 Politie. O luna mai tarziu, in masina condusa de sotul femeii au fost trase focuri de arma. Pe 6 iulie, mai multe persoane inarmate cu bate si sabii au facut scandal si amenintat femeia de 37 de ani. Tatal victimei a povestit pentru GdS ca agresorii ii interzic fiicei sale sa isi construiasca o casa pe strada Rasinari din Craiova. Tatal femeii batute si ameninate a povestit pentru GdS ca motivul violentelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

