Violență și jaf, în Hunedoara Un adolescent, a fost victima unui act de violența și talharie, joi seara, in Hunedoara. Un necunoscut l-a lovit cu pumnul in fața și i-a furat telefonul mobil. „In seara zilei de 04.11.2020, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un minor in varsta de 15 ani, care a sesizat faptul ca in jurul orei 19:00, in timp ce se afla pe o alee pietonala din Hunedoara, a fost lovit cu pumnul in zona feței de un barbat, care i-a sustras (din buzunarul hainei) telefonul mobil. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarșirii infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 01.10.2020, in jurul orei 02:30, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata cu privire la faptul ca la o adresa de pe strada Trandafirilor, din localitate, este scandal. Patrula de siguranța publica care s-a deplasat la fața locului a identificat o femeie care a declarat ca…

- Un tanar și un minor din Spermezeu și-au așteptat ieri un consatean la o intersecție de drumuri din localitate. L-au dat jos de pe mped, l-au lovit, i-au luat bunurile și au plecat. Cei doi au fost identificați de polițiștii, iar azi instanța de judecata va decide daca-i trimite dupa gratii. Un barbat…

- Politistii s-au autosesizat in acest caz, dupa ce imaginile cu agresarea fetei de 16 ani au fost publicate pe Facebook in data de 6 septembrie. "In data de 07.09.2020, in urma unei postari pe o retea de socializare a unui mesaj si a unei filmari, politistii Biroului de Investigatii Criminale…

- In urma activitatilor specifice desfasurate, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare, au identificat un barbat de 23 de ani, din Baia Mare, banuit de comiterea mai multor furturi. Investigatiile efectuate au relevat faptul ca tanarul ar fi sustras mai…

- In urma activitatilor specifice desfasurate, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare, au identificat un barbat de 23 de ani, din Baia Mare, banuit de comiterea mai multor furturi. Investigatiile efectuate au relevat faptul ca tanarul ar fi sustras mai…

- In urma activitatilor specifice desfasurate, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare, au identificat un barbat, din Chelinta, banuit de comiterea mai multor furturi. Investigatiile efectuate au relevat faptul ca barbatul ar fi sustras mai multe biciclete…

- O copila de 9 ani, care se afla zilele trecute la joaca in parc, a fost victima unei infractiuni de talharie. Persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata si retinuta de politisti. La data de 18 august a.c., ora 19:15, Poliția a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, de catre o femeie,…

- La data de 15 august a.c., ora 22.05, Poliția Orașului Cehu Silvaniei a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, de catre o femeie din localitate, despre faptul ca soțul ei a fost deposedat de bani si telefonul mobil. La momentul comiterii faptei, victima se afla pe strada Piața Trandafirilor, din…