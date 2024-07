Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile extraordinare cu Donald Trump cu sange pe fața și cu pumnul ridicat, in timp ce e evacuat in graba de pe scena de catre Secret Service, nu doar ca fac istorie, ci ar putea sa schimbe soarta alegerilor prezidențiale din noiembrie, scrie BBC.

- O noua drama s-a desfașurat pe scena americana. Tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump, in timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, a zguduit națiunea și a adus in prim-plan discuția despre violența politica. Incidentul, care a lasat in urma doi morți și mai mulți…

- Astazi, la Palatul Victoria, a continuat seria consultarilor inițiate de premierul Marcel Ciolacu asupra datei alegerilor prezidențiale. Acesta s-a intalnit, marți, cu reprezentanții REPER și Forța Dreptei. „Partidul REPER a mers cu un mandat foarte clar, de organizare a alegerilor prezidențiale la…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri despre ultimatumul dat de premierul Ciolacu ministrului Predoiu, de a pregati hotararea de guvern pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale, ca aici e vorba de o decizie politica și data alegerilor se stabilește de catre un guvern atunci cand…

- Radu Oprea susține ca discuțiile despre stabilirea datei alegerilor prezidențiale nu ar trebui sa aiba loc in cadrul coaliției. „Daca a fost anunțat un calendar, este logic sa te ții de el.” Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat marți ca nu considera necesare negocierile in Coaliția de guvernare…

- Joi, 20 iunie, ora 10:00, era programata sa aiba loc ședința de Guvern, unde pe ordinea de zi figura și emiterea unei Hotarari de Guvern referitoare la data alegerilor prezidențiale. In urma lipsei unui acord la intalnirea liderilor coaliției din seara precedenta, prim-ministrul Marcel Ciolacu a comunicat…

- Ședința de coaliție: PSD și PNL nu au reușit sa ajunga la un consens in aceasta seara privind data alegerilor prezidențiale, conform unor surse din coaliție. Divergențele dintre cele doua partide au devenit evidente cand PNL a propus mutarea alegerilor prezidențiale in noiembrie, in ciuda faptului ca,…

- Parlamentul a stabilit, la 16 mai 2024, data desfașurarii alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional pentru ziua de 20 octombrie curent. Despre data desfașurarii scrutinelor se știa de mult timp, totuși, formalizarea oficiala a termenelor conteaza pentru demararea pregatirilor in vederea…