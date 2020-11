Violența în familie: Polițiștii au emis peste 7.000 de ordine de protecție de la începutul anului In primele zece luni ale anului 2020, polițiștii au emis peste 7.000 de ordine de protecție provizorii. Aproape jumatate dintre acestea au fost transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. Conform Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), faptele de violența in familie se mențin aproximativ la același nivel ca in anul 2019. In perioada ianuarie – octombrie 2020, la nivel național, au fost emise 7.112 ordine de protecție provizorii, cu 8,2% mai multe fața de primele 10 luni ale anului trecut. Din totalul acestora, 7.016 au fost emise la solicitarea victimelor, 60 la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

