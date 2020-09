Violența în familie o problemă spinoasă: la 30 de secunde o femeie este bătută In Romania, dimensiunea violenței fizice in cuplu este și mai ridicata decat la nivelul UE și, in loc sa scada, crește de la an la an. In anul 2018, la un an dupa adoptarea ordinului de protecție provizoriu, in Romania, potrivit statisticilor, o femeie este batuta la fiecare 30 de secunde. In comparație cu UE unde din anul 2015 se atragea atenția cu privire la amploarea violenței in cadrul cuplului: la nivelul UE o femeie din 5 este victima a violentei domestice. Pandemia de Covid-19 a facut victime ascunse. In aceasta perioada fenomenul violenței domestice a crescut și mai mult, atat la nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

