Violență extremă, în Constanța: bărbat înjunghiat de 6 ori, pe stradă Potrivit ISU, in zona ICIL a fost direcționata și s-a deplasat de urgența o ambulanța terapie intensiva mobila SMURD. Aceasta a preluat un barbat de aproximativ 26 de ani, cu multiple plagi in zona spatelui, și l-a transportat la pitalul Județean Contanța.Polițistii efectueaza cercetarea la fața locului, se audiaza persoane, se fac demersuri in vederea identificarii unor camere de supraveghere.Citeste continuarea pe realitateadeconstanta.net . Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

