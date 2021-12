Violența domestică a crescut în pandemie Numarul cazurilor de violenta domestica a crescut in mod semnificativ in Germania, in contextul pandemiei cu noul coronavirus, conform unui raport dat publicitatii de organizatia Weisser Ring pentru sprijinirea si consilierea victimelor acestui tip de violenta, transmite sambata DPA, conform Agerpres. „Am remarcat o crestere de aproximativ 10% a cazurilor de violenta domestica in anul 2020, dar si o crestere cu 20% prin comparatie cu situatia din 2018. Si probabil ca anul acesta vom atinge din nou nivelul din 2020“, a declarat seful organizatiei, Joerg Ziercke, pentru DPA. Voluntarii acestei organizatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

