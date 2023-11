Politistii si procurorii maramureseni au retinut un barbat de 34 de ani in cazul fetei de 13 ani care a disparut in urma cu o saptamana de acasa si care a fost gasita in cursul zilei de luni, intr-o zona de locuinte sociale din Sighetu Marmatiei. Barbatul este acuzat de act sexual cu un minor. Politia Maramures continua cercetarile in cazul adolescentei de 13 ani care a fost disparuta timp de o saptamana, fiind gasita, luni, intr-un imobil din Sighetu Marmatiei. ”La sediul politiei a fost audiat astazi, 13 noiembrie a.c., un barbat in varsta de 34 de ani care locuieste in imobilul in care a fost…