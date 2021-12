Stiri pe aceeasi tema

- Acum un an, fostul avocat iesean a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare. Mihail Vlasov a fost acuzat ca si-a insusit sume incredibile de bani din bugetul Camerei de Comert a Romaniei, pentru a le juca la jocuri de noroc. De 10 luni, dosarul executarii acestuia se plimba intre Iasi si Bucuresti …

- Doua femei din Vaslui, mama și fiica, din satul Mascurei, comuna Pogana, sunt acuzate ca au platit un barbat cu suma de 5000 de lei pentru a-l ucide pe soțul tinerei, potrivit publicației locale Vremea Noua. Victima, un barbat in varsta de 40 de ani, locuia in satul valsuian Mascurei, impreuna cu soția…

- Un barbat din Vaslui a scapat de la moarte ca prin urechile acului, dupa ce soția și soacra lui au tocmit un recidivist, varul soției, ca sa-i ia viața. Cele doua femei au fost condamnate definitiv și vor sta impreuna dupa gratii, relateaza cotidianul local Vremea Noua . Povestea lui Ghița din Mascurei…

- Numarul femeilor care au fost victime ale violentei domestice si au fost cazate temporar in centrele apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui in primele noua luni ale anului este in usoara scadere fata de perioada similara a anului trecut, arata datele…

- Un individ din Vaslui care isi face veacul prin Iasi pune probleme autoritatilor. Mihai Gabriel Plop a fost arestat zilele trecute dupa ce a fugit de politistii rutieri, el aflandu-se la volanul unui autoturism, baut si fara permis de conducere. Acesta a mai fost retinut de catre polistii ieseni la…

- Viorel Milcu, fost asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila, a comis zeci de violuri in decurs de opt ani. Barbatul s-a folosit de calitatea sa de asistent medical pentru a seda si viola pacientele care au fost internate in sectia de chirurgie a unitatii medicale.